Таллин, , 12:24 — REGNUM

Rail Baltica Иван Шилов © ИА REGNUM

Сроки завершения строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica придется перенести, заявили в министерстве экономики и коммуникаций Эстонии.

Как сообщает гостелевидение страны ETV со ссылкой на вице-канцлера министерства Ахти Кунингаса, если в 2020 году в ведомстве надеялись, что магистраль будет готова к 2026 году, то в 2021 году министерство заявило, что строительство RailBaltiса может быть завершено до 2030 года.

Однако сегодня и это кажется чиновникам слишком оптимистичным сроком, передает ERR. По словам Кунингаса, железнодорожная линия Юлемисте-Пярну может быть завершена к 2029 или 2030 году, но сообщение с Латвией будет готово только после 2030 года.

В качестве основной проблемы министерство выделило тот факт, что компания-проектировщик из Испании сорвала все сроки и не справляется со своей работой.