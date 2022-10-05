Иркутск, , 12:23 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области. Как пояснил 5 октября телеграм-канал правительства региона, список дополнительного снаряжения расширен до 13 предметов.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

В частности, к первоначальному варианту добавились две пары носков с термоэффектом и резиновые сапоги.

«Правительство Иркутской области ведет работу по закупке предметов. Постепенно обеспечим ребят всем необходимым. В ежедневном режиме держим связь с представителями правительства в воинских частях, контролируем вопросы обустройства, изучаем жалобы на здоровье от мобилизованных и их родственников», — отметил Игорь Кобзев.

В своем телеграм-канале он пояснил, что о приобретении резиновых сапог со вкладышем просили мобилизованные, с которыми губернатор Приангарья встретился в «учебке» в Юрге и Новосибирске.

«Кроме того, включили в список мобильное сиденье с резинкой. Плюс, поскольку впереди зима, добавили 2 пары термоносков. Как и обещал, все кто был мобилизован из Иркутской области получат необходимое обмундирование. Возникли небольшие сложности из-за поставок, но всё решаемо. Возможно, не всё до 15 октября сможем доставить, что-то придёт до конца месяца. В любом случае в течение октября вещи должны быть доставлены», — отметил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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