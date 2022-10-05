Ярославль, , 12:23 — REGNUM За 9 месяцев этого года пассажиропоток ярославского аэропорта «Туношна» составил 63,5 тысячи человек, в том числе 27,1 тысячи — за третий квартал. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

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В рамках регулярного расписания самолёты совершили 984 рейса при средней загрузке 71%. Самым востребованным направлением стал Сочи. Его посетили 24 тысячи пассажиров.

Напомним, сейчас из «Туношны» можно улететь в Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Архангельск, Минеральные Воды.

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