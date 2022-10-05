Оренбург, , 12:20 — REGNUM Международный ралли-марафон «Шёлковый путь» в 2023 году пройдёт через Оренбургскую область. По словам губернатора Дениса Паслера, команда ралли работает в регионе уже несколько недель, прорабатывается маршрут гонки по территории области, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Участники ралли «Шелковый путь» Юлия Горшкова

«Поклонники этого спорта смогут увидеть не только легендарную гонку и уникальную технику, но и пообщаться с пилотами в рамках программы. Регион готов оказать всю необходимую помощь», — сказал глава региона.

Руководитель проекта Владимир Чагин сообщил, что общая протяженность маршрута гонки составит более 300 км. В Оренбурге планируется разбить бивуак, где участники соревнований смогут отдохнуть, провести необходимый ремонт автомобилей, проверить оборудование. Сейчас подбирается площадка, которая вместит такое количество участников.

Напомним, крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам, в 2023 году пройдёт с 5 по 15 июля в юго-восточной части России. Участниками станут свыше 800 спортсменов из России и зарубежья и более 200 единиц техники, среди которых мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики.