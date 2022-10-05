Донецк, , 12:20 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские нацисты в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 40 человека личного состава. Об этом 5 октября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Уточняется, что за последние сутки союзные войска уничтожили в ДНР: реактивную систему залпового огня «Ураган», две огневые позиции минометных расчетов, три бронемашины и два беспилотника

«Потери в живой силе противника составили до 40 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Ясиноватая в ДНР.