Калининград, 5 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мозаичные солнечные часы «Зодиак» в Светлогорске станут частью культурного наследия народов России. »Продолжаем наращивать темпы по количеству мероприятий в сфере государственной охраны объектов культурного наследия», — цитирует руководителя Службы охраны памятников Евгения Маслова «Комсомольская правда».

Дарья Драй ИА REGNUM Город Светлогорск

Отметим, что часы возвели в 1974 году по проекту светлогорского художника и автора мозаики Николая Фролова.

Добавим, помимо солнечных часов в реестр вошли и другие культурные памятники, в их чиле грунтовый могильник Путилово-3 (II в. н. э. — IV в. н. э.), Путилово-4 (XI в. н. э. — XII в. н. э) в поселке Путилово Зеленоградского района, а также поселение Путилово-6 (VI в. до н. э. — V в. н. э.), селище Лазовское-1 (IV в. до н. э. — II в. до н. э., VI в. н. э. — XVI в. н. э.) у поселка Лазовское Гурьевского района.