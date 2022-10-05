Москва, 5 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Ещё к 17 проектам, реализуемым на Дальнем Востоке и в Арктике, могут быть применены механизмы льготного кредитования по программе Минвостокразвития России. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Minvr.ru Флаг Минвостокразвития России

Отмечается, что поддержка правительства России позволит создать в регионах ДФО и Арктической зоны новую транспортную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, объекты туризма, медицины и культуры.

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что до конца года на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным ранее, на реализацию этих проектов будет направлено около 400 млн рублей. В частности, механизм льготного кредитования будет задействован для завершения строительства поликлиники и культурного центра в Якутии, аэропортового комплекса в Новом Уренгое, логистического комплекса в Хабаровском крае, туристической базы на Камчатке.

Кроме того, общий объём инвестиций в 10 дальневосточных проектах в рамках программы субсидирования процентных ставок по кредитам превышает 111 млрд рублей. В свою очередь, в Арктической зоне РФ инвестиции составляют 25,4 млрд рублей.

Выделенные правительством России средства из федерального бюджета компенсируют банкам, финансирующим создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе, часть процентной ставки.

На реализацию программы в 2022 году направлены средства в размере 9,5 млрд рублей, где одобрены 47 инвестиционных проектов, среди которых 32 находятся в ДФО, а остальные 15 в Арктике. На новых предприятиях создается более 31,7 тысяч рабочих мест, а общий объём инвестиций в проекты, реализуемые в ДФО и АЗРФ с использованием механизма субсидирования, составляет около 2,3 трлн рублей.

«Льготные кредиты выдаются на инвестиционные цели, в том числе создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Металл-град» — новый резидент Арктической зоны России, намерен построить в Норильске завод по производству асфальтобетонной смеси. В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируется инвестировать 79,1 млн рублей.

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