Москва, 5 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Россия не пойдёт на прекращение контактов с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), однако будет учитывать в дальнейшей работе оценки комиссариата, которые вызвали её несогласие. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил 5 октября в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Он прокомментировал 34-й доклад УВКПЧ о ситуации с правами человека на территории б. УССР за период с 1 февраля по 31 июля 2022 год и отметил, что российская сторона, естественно, не может согласиться с изложенными в докладе оценками.

«Мы, естественно, не пойдём на разрыв связей, контактов, мы нуждаемся в том, чтобы такие контакты осуществлялись, чтобы мы давали информацию. Но вместе с тем понятно, что мы должны и будем это учитывать в нашей работе», — заявил Вершинин.

По его словам, доклад УВКПЧ однобокий и односторонний. В нём присутствуют оценки ситуации со стороны Киева, но мало фактов о том, как поступают киевские нацисты с мирными жителями Донбасса, Херсона, Запорожья.

Россия транслирует через площадку ООН правду об обстановке в этих регионах, однако в закрытые уши правды не влить, добавил дипломат.

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