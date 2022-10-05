Москва, 5 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram отсутствует анонимность, а спецслужбы способны вычислять авторов анонимных каналов, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в Telegram — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Так парламентарий прокомментировал сообщения о задержаниях владельцев и администраторов ряда Telegram-каналов. При этом Хинштейн допустил, что «на последних задержаниях эта масштабная операция не закончится».

Кроме того, добавил парламентарий, после задержаний «короли компромата» активно сотрудничают со следствием, дают показания друг на друга, на заказчиков и даже на своих родственников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, владельцев сети телеграм-каналов, которые публиковали ложные сообщения о высокопоставленных лицах и требовали деньги за удаление такой информации, задержали сотрудники полиции.