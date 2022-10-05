Таллин, 5 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Эстонское кредитно-сберегательное общество Eesti Areng обанкротилось, из-за чего около тысячи человек могут лишиться вложенных туда денег. В числе прочих, в нем хранил средства бывший министр иностранных дел страны и европарламентарий Урмас Паэт.

Profitzone.ru Пирамида

Как сообщило эстонское издание Eesti Ekspress, из общества исчезло около 16 млн евро.

По данным Eesti Ekspress, в то время как банки предлагали вкладчикам почти нулевые проценты, кредитно-сберегательное общество Eesti Areng обещало 10-процентные выплаты и даже больше.

Как следует из отчета банкротного управляющего Круппа, речь может идти о пирамидальной схеме, а значит, вкладчикам выплачивались проценты за счет новых депозитов. Общество выдавало кредиты без залога, поэтому маловероятно, что их можно будет вернуть.

Издание признало, что бывший министр Паэт просил убрать его имя из статьи, но редакция решила отказать в просьбе: «Бывший министр иностранных дел Паэт известен как очень информированный человек с аналитическими способностями. Тот факт, что он тоже доверял кредитно-сберегательному обществу Eesti Areng, демонстрирует изобретательность предполагаемой пирамидальной схемы».

По данным издания, Паэт доверил финансовой пирамиде до 100 000 евро собственных средств, заработанных на высоких должностях.