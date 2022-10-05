Щучье, Курганская область, , 12:18 — REGNUM В городе Щучье Курганской области 5 октября в местной больнице при пожаре погиб пациент. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На месте пожара в Щучанской больнице СУ СКР о Курганской области

Трагедия произошла ночью. В палате терапевтического отделения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» произошло возгорание, в результате которого погиб пациент 1962 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время на месте гибели пациента работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2022 года в городской больнице Краснотурьинска Свердловской области произошёл пожар, погиб пациент.

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