Петропавловск-Камчатский, , 12:18 — REGNUM На Камчатке медведь держал в страхе дачников садово-огороднического товарищества «Геофизик». Было принято решение отстрелить косолапого хищника, вышедшего к людям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Медведь Jim Bauer

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О гуляющем по дачам медведи сообщение поступило в ЕДДС.

Выехавшие на место охотинспекторы обнаружили медведя на одном из дачных участков. Хищник был ранен. Обученные собаки выгнали его за пределы участка, где медведя отстрелили.

Всего в этом году на Камчатке убили 47 медведей, которые представляли опасность для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в сентябре было зарегистрировано 24 случая выхода медведей к людям в населённые пункты. Губернатор края Владимир Солодов распорядился усилить работу охотинспекторов.