Кишинёв, , 12:18 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду во время розыгрыша, устроенного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сказала многое, чего не следовала. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента республики от Блока коммунистов и марксистов Богдан Цырдя.

Майя Санду Gov.md

«Наговорила на кучу статей уголовного кодекса, в том числе предательство Родины, превышение служебных полномочий, нарушение нейтралитета», — написал Цырдя.

Депутат отметил, что администрация президента называет беседу смонтированным «фейком», но Кузнецов и Столяров до этого также устраивали беседы с другими политиками.

«Все признали подлинность дискуссии, кроме Санду, конечно», — подчеркнул депутат.

Напомним, 4 октября был опубликован пранк Санду. Она, думая, что общается с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем, рассказала, как помогает Киеву в противостоянии с Россией, о планах объявить мобилизацию и напасть на Приднестровье, а также о том, как США помогают бороться с оппозицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон поставил властям Молдавии «двойку» из-за пранка Лексуса и Вована