Москва, , 12:15 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг оштрафован за непристойный жест в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба лиги.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Матч ТВ», после того как СКА забросил победную шайбу в овертайме, Ротенберг продемонстрировал непристойный жест в адрес арбитров, несколько раз ударив левой рукой по согнутой в локоть правой руке.

Напомним, СКА одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2.

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