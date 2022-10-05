Москва, 5 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг оштрафован за непристойный жест в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба лиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Роман Ротенберг

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Матч ТВ», после того как СКА забросил победную шайбу в овертайме, Ротенберг продемонстрировал непристойный жест в адрес арбитров, несколько раз ударив левой рукой по согнутой в локоть правой руке.

Напомним, СКА одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2.