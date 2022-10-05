Кабул, 5 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что за год она направила более одного миллиарда долларов наличными для облегчения гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом пишет газета «8 Собх».

Miran Rijavec Доллары

UNAMA сообщила в «Твиттере», что денежная помощь ООН была предоставлена для оказания гуманитарных услуг миллионам нуждающихся и пострадавших афганцев.

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По данным UNAMA, эти средства были переведены в коммерческий банк в Афганистане и не были переданы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует отметить, что за последний месяц в Афганистан поступило пять пакетов денежной помощи ООН.