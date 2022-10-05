Красноярск, , 12:13 — REGNUM Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, прокомментировала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»).

Россия. Донбасс. Крым Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По её словам, у нашей страны не было других вариантов, кроме как принять в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Это я говорю, как человек, занимавшийся помощью беженцам из Харьковской области. Они рассказывали ужасные вещи: как над ними издевались киевские нацисты, как им приходилось просто прорываться на территорию России, и в Красноярск они приехали на простреленной машине. По семье с пожилой женщиной-инвалидом, маленьким ребёнком стреляли солдаты ВСУ. И это для беженцев стало самым большим шоком в жизни. Поэтому, безусловно, других вариантов у нас нет», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Она убеждена, что патриоты России понимают, что вообще происходит сегодня в мировой политике, что делают наше государство и президент в сложившихся условиях.

«Поэтому, на мой взгляд, нам сегодня всем крайне важно объединиться между собой, поддерживать жителей новых российских территорий и тех, кто прибыл в Россию. Мы один народ, будем вместе. Мы победим!» — подытожила Елена Пензина.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

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