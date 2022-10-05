Эрбиль, Ирак, , 12:21 — REGNUM Артиллерия вооружённых сил (ВС) Ирана подвергла обстрелу ряд населённых пунктов в Иракском Курдистане. Об этом 5 октября сообщает Shafaq со ссылкой на источники.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, 5 октября под обстрел попали окрестности населённых пунктов Соран и Сидекан, расположенные вблизи границы с Ираном.

Как сообщают местные источники агентства, обстрел привёл к возникновению пожаров и разрушению нескольких жилых и хозяйственных построек.

Журналисты отмечают, что иранские войска наносят удары по предположительным укрытиям курдских боевиков, которые используют приграничные территории в качестве транспортного хаба для поставок оружия и контрабанды в Иран.