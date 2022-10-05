Иркутск, , 12:12 — REGNUM В Иркутской области 520 человек записались в добровольцы через портал Госуслуг, сообщает 5 октября телеграм-канал правительства Приангарья. Поясняется при этом, что для граждан России запущено два новых сервиса по частичной мобилизации.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

По данным министерства цифрового развития и связи Иркутской области военного комиссариата Иркутской области, с момента запуска сервиса «Стать добровольцем», который произошел в минувшие выходные в тестовом режиме, заявки на участие в специальной военной операции через Госуслуги подали 520 жителей Приангарья. Еще накануне таковых было 243.

Чтобы подать заявку, необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» на портале Госуслуг, ознакомиться с критериями отбора, заполнить анкету, выбрать военкомат и отправить информацию. Уведомление с датой и временем посещения военкомата, а также список необходимых документов придут в личный кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи объявленной в РФ мобилизацией, поставил на особый контроль вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда региона.

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