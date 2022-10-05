Уфа, , 12:15 — REGNUM Размер выплат сельским тренерам увеличили до одного миллиона рублей в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Физкультура Дубровин Илья © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. В результате выплаты сельским тренерам в регионе увеличены до одного млн рублей.

Программа «Сельский тренер» в Башкирии стартовала в 2020 году.

«Согласно предыдущим условиям контракта, тренер, который придет на работу в сельскую спортивную школу, получит единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей. С 2023 года размер компенсационной выплаты увеличится до одного млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Эти средства можно потратить на покупку или строительство дома. При этом тренер должен отработать в селе не менее пяти лет.

Сообщается, что в 2022 году выплаты получили 50 сельских тренеров по 25 видам спорта.