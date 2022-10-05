Владимир, 5 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь, в том числе новый пожарный автомобиль, отправили 5 октября в подшефный донецкий город Докучаевск из Владимира, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://avo.ru Новый пожарый автомобиль

В составе груза в основном строительные материалы — леса, металлические сетки, сухие смеси, битум, клей, краски и растворители. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в подшефном городе ремонта требуют порядка 40 объектов, 15 из которых уже сданы. Владимирские рабочие также приступают к восстановлению пожарной части в Докучаевске, в подарок огнеборцам направили современную спецмашину.

Кроме того, школы Докучаевска получат свыше четырёх тысяч учебников по российским стандартам и инвентарь для спортзалов.

«Делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь теперь уже нашим соотечественникам вернуться к нормальной жизни. Спасибо людям, участвующим в этом добром деле — предпринимателям и всем неравнодушным землякам!» — отметил глава региона перед отправкой гуманитарного груза.

Как сообщало ИА REGNUM, Докучаевск накануне подвергся обстрелу ВСУ, повреждены школа-интернат, магазины и кафе.