Владимирские власти отправили в ДНР пожарный автомобиль
Владимир, 5 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь, в том числе новый пожарный автомобиль, отправили 5 октября в подшефный донецкий город Докучаевск из Владимира, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
В составе груза в основном строительные материалы — леса, металлические сетки, сухие смеси, битум, клей, краски и растворители. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в подшефном городе ремонта требуют порядка 40 объектов, 15 из которых уже сданы. Владимирские рабочие также приступают к восстановлению пожарной части в Докучаевске, в подарок огнеборцам направили современную спецмашину.
Кроме того, школы Докучаевска получат свыше четырёх тысяч учебников по российским стандартам и инвентарь для спортзалов.
Как сообщало ИА REGNUM, Докучаевск накануне подвергся обстрелу ВСУ, повреждены школа-интернат, магазины и кафе.