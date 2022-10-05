Калининград, 5 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Зеленоградске предложили ввести помощь для семей мобилизованных, отмечает газета «Волна».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Речь идёт обо всех семьях, в которых мужчины отправились в рамках частичной мобилизации защищать нашу страну. Поддержим всех, независимо от уровня доходов. Мы хотим, чтобы наши воины чувствовали не только реальную поддержку, которую мы можем обеспечить им на муниципальном уровне. Но и, чтобы они знали — мы вместе с ними, с их семьями. Желаем всем только победы и возвратиться домой к родным живыми и здоровыми», — заявил глава администрации Сергей Кошевой.

Власти города предлагают ввести бесплатные обеды в школах, отмену оплаты детских садов, ряд бесплатных кружков и мероприятий и продуктовые наборы для семей мобилизованных.

Добавим, что 5 октября о введении таких же мер по поддержке семей мобилизованных заявили в Москве.