Москва, , 12:15 — REGNUM США заблокировали для Палестины процесс подачи заявки на полное членство в ООН. Это произошло на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин 5 октября на пресс-конференции.

Палестинский флаг над Рамаллой Rawan.nassrallah

Он рассказал, что в ходе сессии палестинская делегация во главе с президентом Махмудом Аббасом намеревалась подать заявку на полное членство. Однако предпринятые усилия заблокировали США, «потому что не пропускают они это через Совет Безопасности».

В августе Аббас заявлял, что Палестина намерена получить статус полноправного члена ООН и обратиться для этого в Совет Безопасности международной организации.

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