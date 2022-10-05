Москва, 5 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. США заблокировали для Палестины процесс подачи заявки на полное членство в ООН. Это произошло на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин 5 октября на пресс-конференции.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Он рассказал, что в ходе сессии палестинская делегация во главе с президентом Махмудом Аббасом намеревалась подать заявку на полное членство. Однако предпринятые усилия заблокировали США, «потому что не пропускают они это через Совет Безопасности».

В августе Аббас заявлял, что Палестина намерена получить статус полноправного члена ООН и обратиться для этого в Совет Безопасности международной организации.

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