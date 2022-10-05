Брюссель, 5 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании по разведке углеводородов в море, подписанный правительствами Ливии и Турции, открыто ставит под сомнение территорию ЕС и становится новой головной болью для Брюсселя на фоне продолжающегося конфликта вокруг бывш. УССР, как сообщает 5 октября портал Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

Сделка ставит под вопрос неприкосновенность территориальных вод Греции к югу от острова Крит и уже вызвала бурную международную реакцию.

ЕС, США и Греция осудили сделку, заявив, что она дестабилизирует регион, нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств.

После «арабской весны» в Ливии сложилась нестабильная политическая ситуация с двумя конкурирующими правительствами: правительством национального единства в Триполи, которое подписало соглашение с Анкарой, и правительством национальной стабильности в Сирте.

Последнее также осудило соглашение, заявив, что любая сделка, заключенная уходящим правительством, не является обязательной для ливийского государства.

Более того, Анкара с каждым днем всё больше обостряет риторику, открыто ставя под сомнение суверенитет греческих островов.

В частности, союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, крайне правый политик Девлет Бахчели недавно заявил, что суверенитет над Додеканесскими и Северо-Эгейскими островами принадлежит Турции, а не Греции.

Источник в ЕС сообщил Euractiv, что Брюссель внимательно следит за эскалацией в Средиземноморье и ни в коем случае не хочет столкнуться с еще одним фронтом нестабильности после начала спецоперации России на территории б. УССР.