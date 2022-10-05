Саратов, 5 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью младенцу возбудили в Саратове в отношении 36-летнего мужчины. Об этом 5 октября сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, вечером 2 октября 2022 года мужчина во время ссоры с супругой нанес своей полуторамесячной дочери удар кулаком в область головы. Ребенка доставили в больницу. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу города Вольска Саратовской области признали виновной в убийстве трехмесячного сына.

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