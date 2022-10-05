* талибы — запрещённая в России организация

Балх, Афганистан, , 12:09 — REGNUM На следующий день после протестов женщин в городе Мазари-Шарифе появились сообщения о том, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили свое присутствие вокруг общежития Балхского университета в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

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По данным источников, 4 октября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили студентам покинуть общежитие. Отмечается, что ограничено даже передвижение по общежитию.

По словам собеседников, поскольку приближаются экзамены за семестр, а ограничения продолжаются, студенты беспокоятся о прогулах и неявке на экзамен.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в городе Мазари-Шарифе группа женщин начала демонстрацию под лозунгами о праве на образование и прекращении «геноцида хазарейцев». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заперли студенток Балхского университета в общежитии и аудиториях, чтобы не допустить их участия в демонстрациях.

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Затем радикалы разогнали женскую демонстрацию с применением жёстких мер и арестов. Протестующие говорят, что они увезли нескольких женщин, участвовавших в акции, избили их, сломали телефоны и продержали под стражей около полутора часов.