Москва, 5 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Минспорту с 2023 по 2025 годы будет направлено 167,6 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил первый замглавы Минспорта Азат Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Объем бюджетных ассигнований Минспорту на 2023 год составит 64,6 млрд рублей, на 2024-й — 55,9 млрд рублей, на 2025-й — 47,1 млрд рублей», — сказал Кадыров на заседании комитета Госдумы по спорту.

Госдума обсуждает проект федерального бюджета страны на ближайшую трехлетку.