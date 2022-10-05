Якутск, , 12:13 — REGNUM Медработники из Якутии намерены отправиться в Донецкую Народную Республику, чтобы оказывать помощь местным жителям и военнослужащим. Такие планы анонсировал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан на телемарафоне «Всё для победы».

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Более подробно рассказать о планах врачей и количестве медработников, которые отправятся в Донбасс, он отказался. Иван Луцкан обещал полностью открыть планы по приезду в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины Якутии организовали пошив вещей, необходимых для военнослужащих. Якутянки безвозмездно шьют аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы.