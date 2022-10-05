Архангельск, 5 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Кадет 10 класса Архангельского морского кадетского корпуса Даниил Сакин нашел на берегу Северной Двины арсенал петровской эпохи.

Spiegel.de Пушечное ядро

«И это не одно ядро, и не два, а несколько десятков ядер разных калибров и пуль от пищалей. Похоже, что такого количества старинных боеприпасов сразу, у нас еще не находили. Эта находка — еще одно свидетельство активной подготовки Петра I к защите Архангельска от врага», — сообщает официальный паблик кадетского корпуса «Вконтакте».

Раритетную находку передали в коллекции кадетского корпуса. Снаряды такого типа активно использовались во времена Северной войны, а также ими укомплектовывались фрегаты, построенные на архангельских верфях конца ХVII и начала ХVIII веков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году рядом с Архангельском археологи нашли финно-угорское поселение XI–XII веков.