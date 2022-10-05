Ереван, , 12:07 — REGNUM Безопасности ядерных объектов не должны угрожать вооружённые конфликты, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 октября в ходе визита в Армению.

Атомная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию вокруг Армянской АЭС и конфронтации между Ереваном и Баку, он выразил надежду, что подобная угроза никогда не возникнет.

«МАГАТЭ активно заявляла, что ядерная безопасность не должна ставиться под угрозу из-за конфронтации», — сказал Гросси.

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