Луганск, 5 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На луганском направлении большинство живой силы ВСУ составляют иностранные наёмники. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Его слова 5 октября приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Киселёв рассказал, что на луганском направлении до 70% сил со стороны киевских войск составляют наёмники из Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, рассказал врио губернатора Евгений Балицкий.