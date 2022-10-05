Москва, , 12:06 — REGNUM После полного запрета европейскими странами на экспорт российских энергоносителей и сворачивания бизнеса западных компаний в РФ товарооборот между Россией и ЕС, составлявший в прошлые годы до несколько сотен миллиардов евро, вполне может упасть практически до нуля даже с учетом некоторых успешных попыток параллельного импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«От каких факторов зависят потенциальные возможности экономического развития РФ на ближайшие 30 лет? Сейчас происходит резкий разрыв устоявшихся экономических связей с Западом. Жизненно необходима быстрая переориентация на восток и юг, которая может занять годы. В этих условиях сложно говорить об инерционном сценарии на ближайшие 10 лет, — сказал он. — Скорее всего, будет актуальна экономическая независимость, опора на собственные ресурсы, автаркия. Сейчас мы движемся по инерционному сценарию, который может быть неактуальным уже после 2024 года при условии полного разрыва экономических связей с Западом, когда инерция от многолетнего сотрудничества с европейскими странами полностью сойдет на нет».

По его словам, по мере укрепления экономических связей с большинством дружественных стран можно рассчитывать на инерционный сценарий ежегодного роста экономики РФ в диапазоне от 1,2% до 2%, но не ранее 2030 года.

«Затем начиная с 2035 года возможен переход к сценарию роста экономики, предусматривающий годовые темпы роста и до 10%, но только при условии наличия следующих факторов: исправление негативных демографических тенденций, высокий уровень экономической интеграции в рамках международных экономических объединений, повышение производительности труда, появление отраслей с высокой добавленной стоимостью», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Перепелица заявил, что если в РФ реализуется сценарий ускоренной индустриализации, то Россия сможет показать относительно высокие темпы роста экономики на уровне 6-7% в год.

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