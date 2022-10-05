Мурино, Ленинградская область, 5 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. После масштабных обысков в Ленинградской области задержали главу государственного казенного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности», а также учредителя коммерческой фирмы. По версии следствия, они присвоили несколько десятков миллионов рублей, выделенных в рамках государственной программы, сообщили 5 октября в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

пресс-служба СУ СК по ЛО. Табличка ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» (ЦЭПЭ ЛО)

Хищение бюджетных средств следователи обнаружили в столице Ленобласти Гатчине, после чего аналогичные преступления были выявлены на территории одного из крупных муниципальных образований (МО) — «Муринское городское поселение». По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере»).

По версии следствия, между МО и коммерческой организацией были заключены договоры на установку в многоквартирных домах муниципалитета автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Но пусконаладочные работы по установке и вводу их в эксплуатацию выполнены не были. Вместе с тем, работы были оплачены. В результате преступных действий только в Мурино бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 32 млн рублей.

«Фактически указанная схема хищения была организована директором ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» (ЦЭПЭ ЛО), а также представителями ряда коммерческих организаций в нескольких районах Ленинградской области», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

Следователи вместе с оперативниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели 14 обысков по местам проживания лиц, возможно причастных к совершенному преступлению, а также в ГКУ, администрации Муринского городского поселения, в офисах коммерческих организаций и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.

«В настоящее время директор ЦЭПЭ и учредитель коммерческой организации задержаны следственным органом и допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, подготовлено ходатайство в суд об избрании пресечения», — добавили в пресс-службе.