Черкесск, , 12:04 — REGNUM От отца и сына Арашуковых, обвиняемых в организации убийства Фраля Шебзухова — советника президента Карачаево-Черкесии — потребовали материальную компенсацию в размере свыше 9,5 млн рублей. Такую сумму заявил в своем исковом заявлении брат убитого Мурат Шебзухов.

Арест Арашукова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу привлечь Арашукова Рауля Туревича и Арашукова Рауфа Раульевича в качестве ответчиков по уголовному делу. Прошу взыскать с них солидарно 9 миллионов 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — приводит слова потерпевшего ТАСС.

Напомним, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» обвиняются в хищении газа у ПАО «Газпром» в составе организованной группы, созданной ими, а также в организации убийств двух общественных деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Суд присяжных 23 сентября признал обоих виновными в инкриминируемых им преступлениях.

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