Оренбург, 5 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области откроется центр реабилитации, где участники спецоперации, семьи и дети погибших участников специальной военной операции смогут получить юридическую, психологическую, социальную помощь. О планах его создания сообщила пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Однин из символов СВО — буква Z

«Наш долг — оказывать помощь семьям участников спецоперации, погибших или получивших серьезные травмы. Поддерживать родных и близких наших героев — приоритетная задача регионального правительства», — сказал губернатор Денис Паслер.

Стоит отметить, в Оренбуржье наряду с федеральными мерами поддержки действует региональная единовременная материальная выплата. Её размер составляет 1 млн рублей.