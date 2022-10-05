Москва, 5 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Российский рынок съемного жилья быстро насыщается большим объемом предложений от арендодателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Количество предложений ежедневно вырастает. Не зная, что будет дальше, многие семьи не готовы брать ипотеку, но готовы рассматривать аренду квартиры. Кроме того, часть граждан начинают отказываться от аренды дорогого жилья и ищут объекты попроще или поменьше. Уезжающие готовы делать скидки при продаже недвижимости, чтобы быстрей продать. Скидки достигают 40-60%. Это обрушивает рынок недвижимости. Другие граждане (а их 90%) не готовы продавать свои квартиры по таким ценам и начинают сдавать свою недвижимость. Таким образом, рынок аренды быстро насыщается большим объемом предложений. Чем больше предложений, тем выше конкуренция, и тем ниже цены», — сказал он.

Как предположил Щербаченко, в течение следующих двух-трех месяцев будет наблюдаться постепенное снижение цен на недвижимость на 3% в месяц.

«Сейчас на рынке недвижимости царят панические настроения, обусловленные внешними обстоятельствами», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация на российском рынке недвижимости в 2022–2023 годах будет крайне тяжелой.