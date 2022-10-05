Москва, 5 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Наказывать лиц, использующих криптовалюты в расчетах в России, предложил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

«Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности», — сказал Аксаков на VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

При этом парламентарий предлагает оставить возможность работать «в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию».

Он обратил внимание на то, что многие неискушенные люди попадаются в сети майнинга и криптовалют. В этой связи депутат видит необходимость отрегулировать все процессы.

«Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос мы отрегулируем законодательно», — сказал он.

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