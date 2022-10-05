Калининград, 5 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Новый грузовой паром «Генерал Черняховский» 6 октября вернется в Калининградскую область, в город Балтийск. Именно оттуда начнется его исторический первый рейс в Усть-Лугу, сообщает новостной портал «Калининград. RU».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Строился паром на турецком заводе в Тузле. На ходовые испытания его выводили. Выглядит судно отлично. Паром «Генерал Черняховский» будет перевозить автомобили, железнодорожные составы и другие различные грузы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «Генерал Черняховский» является важным элементом транспортной инфраструктуры для Калининградской области.

Напомним, морское сообщение Калининградской области начало развиваться после того, как Литва в связи с началом специальной военной операции перестала пропускать санкционные товары. И на данном этапе товары идут через такие маршруты, как: Усть-Луга — Балтийск и Бронка — Калининград.