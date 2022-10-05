Иркутская область, 5 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В селе Подволошино Катангского района Иркутской области проживают около 350 человек. Многие годы медицинскую помощь они получали в приспособленном здании 1925 года постройки. О возведении нового ФАПа 5 октября известил телеграм-канал минздрава Приангарья.

Минздрав Иркутской области ФАП

«Сейчас уже закончено благоустройство территории вокруг ФАПа, установлено ограждение, лавочки и контейнерная площадка для мусора. Внутри ФАПа планируют открыть процедурный, прививочный и приемный кабинет», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

В ближайшее время медучреждение оснастят необходимым оборудованием и медицинской мебелью. Фельдшер начнёт прием пациентов в пункте в конце года.

Как сообщало ИА REGNUM, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) — это филиалы районных стационаров в деревнях и сёлах. В конце сентября 2022 года ФАП открылся в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района. Ранее местные жители были вынуждены ехать десятки километров, чтобы попасть к медикам Тугуйской участковой больницы.

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