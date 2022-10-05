Москва, 5 октября 2022, 12:02 — REGNUM Теракты на «Северных потоках» требуют международного расследования. Об этом заявил сегодня, 5 октября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передают РИА Новости.

«Северный поток»
«Северный поток»
Gazprom.ru

Представитель МИД РФ подчеркнул, что международное расследование должно быть, естественно, при участии России. Также важно подключение к этому расследованию Германии.

«Решений по поводу аварий на «Северных потока» не было принято, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Москва настаивает на этом», — отметил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФедерации возбудила уголовное дело по факту взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря.

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