Москва, , 12:02 — REGNUM Теракты на «Северных потоках» требуют международного расследования. Об этом заявил сегодня, 5 октября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передают РИА Новости.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что международное расследование должно быть, естественно, при участии России. Также важно подключение к этому расследованию Германии.

«Решений по поводу аварий на «Северных потока» не было принято, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Москва настаивает на этом», — отметил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФедерации возбудила уголовное дело по факту взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря.

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