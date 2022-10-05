Москва, , 12:02 — REGNUM Ситуация на российском рынке недвижимости в 2022–2023 годах будет крайне тяжелой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что на московском рынке недвижимости резко выросло предложение вторичного жилья.

Аренда JesusManuel1

«Предложение квартир в Москве на продажу в текущей ситуации будет расти. Причины понятны. Кто-то не может оплачивать ипотеку из-за ухудшения экономики в семье. Кто-то покидает Россию и все активы продает. Кто-то понимает, что рынок «просядет» ещё сильнее, и пытается успеть продать, — сказал Головченко. — В целом ситуация на российском рынке недвижимости в 2022 и 2023 годах будет крайне тяжёлая. Застройщики уже сейчас сообщают, что не могут продать до 40% от объема своих квартир. Динамика продаж только ухудшается».

Как полагает эксперт, по итогам 2022 года будет наблюдаться ситуация не массового дисконта, а индивидуальных суперскидок.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ снижаются цены на аренду жилья.

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