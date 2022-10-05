Лондон, , 12:01 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже отметки в $1600 за тысячу кубометров. Это 5 октября следует из данных лондонской бирже ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным торговой площадки, цена на ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах начали торговаться с $1700,6 за тысячу кубометров (+1,5%), однако затем начали снижаться до $1590,2 (-5,1%) за тысячу кубометров.

При этом по данным на 11:17 мск стоимость ноябрьского фьючерса по индексу TTF составляла $1609 (-3,9%) за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во избежание роста цен на газ в будущем сезоне Европейскому союзу необходимо делать общие закупки голубого топлива.