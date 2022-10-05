Москва, 5 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что у российских металлургов возникли проблемы с экспортом их продукции, неплохой спрос на нее может быть создан и в самой РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ о сложностях с перенаправлением российской стали европейского рынка на восточный.

Металлургия

«Во-первых, не исключено, что часть российского проката просто поменяет этикетку и продолжит экспорт в Европу. Примеры подобного мы уже видели, — сказал Пальченко. — Существенной поддержкой для отрасли и в мире, и в России станет неизбежная милитаризация. Так что можно смело открывать длинные позиции на всё сырьё, с этим связанное, — железо, никель и прочее. Кроме того, России нужно отстраивать не только военный, но и гражданский флот и судоремонт, а также жильё и инфраструктуру в новых регионах. Также вполне возможно, что кто-то наверху поймёт, что индивидуальное и обычное жилищное строительство — лучший драйвер роста в наших условиях, и это тоже увеличит спрос на прокат. Так что и неплохие внутренние потребители в России тоже есть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в настоящий момент в мире избыток производства стали, а с учетом надвигающейся рецессии во многих странах спрос на нее будет ограниченным.