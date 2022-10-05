Нерехта, Костромская область, , 12:02 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Нерехта-Владычное-Волгореченск. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Место аварии ДТП Кострома

ДТП произошло в 7.20 утра 4 октября. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне машины также находилась 43-летняя женщина.

Оба участника аварии скончались на месте от полученных травм. ГИБДД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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