Нерехта, Костромская область, 5 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Нерехта-Владычное-Волгореченск. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП Кострома Место аварии

ДТП произошло в 7.20 утра 4 октября. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне машины также находилась 43-летняя женщина.

Оба участника аварии скончались на месте от полученных травм. ГИБДД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.