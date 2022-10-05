Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Американский и канадский фотограф Дуглас Киркланд умер в возрасте 88 лет. Об этом 5 октября пишет Deadline.

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Киркланд получил известность благодаря портретам знаменитостей — таких, как Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Мик Джаггер, Леонардо Ди Каприо, Энди Уорхол, Николь Кидман, Брижит Бардо, Анджелина Джоли.

Кроме того, он был специальным фотографом на съёмках фильмов «Космическая одиссея 2001 года», «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Звуки музыки», «Успеть до полуночи», «Чужой», «Человек дождя», «Великий Гэтсби», «Титаник», «Мулен Руж» и других.

Киркланд родился в 1934 году в Торонто, а в 1957 году переехал в Нью-Йорк, где стал помощником фотографа Ирвина Пенна. В 1960 году он стал штатным фотографом Look, а портрет Элизабет Тейлор стал его первой обложкой в журнале.

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