Кишинёв, , 11:56 — REGNUM Участники бессрочной акции протеста в Кишинёве вышли на флешоб к зданию администрации президента Молдавии. Трансляцию ведет пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор. partidulsor. md

«Бумажные самолёты для картонного правительства», — говорится в сообщении.

Активисты принесли с собой бумажные самолётики и запустили их. Таким образом они опротестовали частые международные поездки представителей руководства страны.

«Наш сегодняшний флешмоб будет посвящён тому, что сегодняшние власти, включая госпожу президента [Майю Санду], вместо того, чтобы заниматься делами и проблемами граждан Республики Молдавия, стабилизацией цен, увеличением уровня жизни летают. Летают по заграницам», — сказал представитель партии «Шор».

Он заявил, что для властей намного важней не международные связи, а уважение внутри страны. На акции призвали власти обращать больше внимания на своих граждан.

Активисты также скандировали: «Долой Майю Санду».

Напомним, бессрочная протестная акция в Кишинёве длится с 18 сентября. Активисты разбили палаточный городок. По воскресеньям в центре столицы проводят массовые митинги.

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