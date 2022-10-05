Сеул, 5 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден направил личное письмо главе Южной Корее Юн Сок Ёлю, в котором выразил готовность продолжить переговоры с Сеулом по поводу «Акта снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского лидера.

president. go. kr Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022

В письме американский президент сообщил о том, что он осведомлен об опасениях южнокорейской стороны, а также выразил уверенность в укреплении альянса и достижении общих целей.

Напомним, в сентябре в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН Юн Сок Ёль попросил Джо Байдена решить проблему, возникшую на фоне принятия в США «Акта снижения инфляции»

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В администрации отметили, что письмо президента США составлено на основе договорённостей, принятых лидерами двух стран в ходе недавних встреч в Нью-Йорке и Лондоне.