«Учителя — это наша огромная сила» — мэр Архангельска
Архангельск, 5 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Архангельске работают 2257 школьных учителей. Об этом в своем поздравлении педагогов с Днем учителя сообщил мэр города Дмитрий Морев.
Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951
«Учителя Архангельска демонстрируют высокую компетентность и творческий подход. В 51 школе нашего города работает 2257 педагогов. Это наша огромная сила: своей самоотверженностью учителя формируют интеллектуальный потенциал Архангельска, воспитывают патриотов страны. Желаю вам здоровья, счастья, творческой энергии и постоянного движения вперед!» — говорится в обращении Морева.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ поздравил педагогов с Днём учителя.