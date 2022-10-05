Архангельск, 5 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Архангельске работают 2257 школьных учителей. Об этом в своем поздравлении педагогов с Днем учителя сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

«Учителя Архангельска демонстрируют высокую компетентность и творческий подход. В 51 школе нашего города работает 2257 педагогов. Это наша огромная сила: своей самоотверженностью учителя формируют интеллектуальный потенциал Архангельска, воспитывают патриотов страны. Желаю вам здоровья, счастья, творческой энергии и постоянного движения вперед!» — говорится в обращении Морева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ поздравил педагогов с Днём учителя.